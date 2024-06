Ufficiale PSG, dopo Kylian va via anche Ethan Mbappé: "Cresciuto come persona e giocatore, grazie"

Il cognome Mbappé non comparirà più sulle distinte di gara del Paris Saint-Germain nella prossima stagione. Dopo la partenza di Kylian, che ha firmato con il Real Madrid, anche il 17enne Ethan ha annunciato l'addio al club parigino. Il fratello minore del capitano della nazionale francese, che ha vinto il campionato Under-19 con i Rouge et Bleu, aveva collezionato tre presenze in Ligue 1 in prima squadra.

"Con l'animo di un bambino e tifoso fin dalla nascita, ti ho vissuto con gli occhi pieni di sogni. Sono passati quasi sette anni ed ero lungi dal sospettare che avremmo vissuto insieme un'avventura del genere. Sette anni in cui il mio cuore ha vibrato di rosso e di blu. Sette anni di incontri che mi hanno segnato per sempre. Sette anni di ricordi umani e sportivi inestimabili. Dall'infanzia spensierata ai miei primi passi da professionista, hai dato le basi all'uomo e al giocatore che aspiro a diventare. Per tutto quello che mi hai dato, per tutte le persone meravigliose che hai messo sul mio cammino e per il modo in cui mi hai fatto crescere, in nome dell'amore sincero che provo per te, ti dico grazie e arrivederci, PSG", ha scritto sui social.