PSG, finalmente Neymar: la sosta per recuperare la condizione in vista del Bayern

Il Paris Saint-Germain può contare su un recupero fondamentale in vista del rush finale di questa stagione: Neymar, costretto ad un'assenza forzata di un mese per un infortunio muscolare rimediato contro il Caen, si è pienamente ristabilito e potrà tornare ad essere decisivo nella fase cruciale della stagione dei parigini. Come evidenzia AS, il brasiliano, non avendo dovuto rispondere alla chiamata della sua Nazionale (la CONMEBOL ha infatti annullato le gare di qualificazione a Qatar 2022 previste per questo mese), sta approfittando della sosta per migliorare la sua condizione: l'obiettivo è presentarsi tirato a lucido al doppio confronto in Champions contro i campioni in carica del Bayern, previsto per il sette e tredici aprile prossimi.