PSG, Marquinhos: "Amo Parigi, non è solo una città della moda ma vive per il calcio"

Marquinhos giura amore al Paris Saint-Germain. Nel corso di un'intervista a So Foot, il capitano dei campioni di Francia ha dichiarato: "Questa città mi illumina, mi ispira, ma per me non si limita alle coppie d'innamorati, al glamour o alla Fashion Week. La realtà è che questa è una vera città del calcio. Da quando sono qui, ho visto i nostri tifosi fare cose incredibili, a volte irragionevoli, ma sempre spinti dalla loro passione per il PSG. Il calcio appartiene alla gente, voglio rivedere il Parco dei Principi con il pubblico, perché i tifosi fanno parte del DNA di questo club. Il PSG è un club giovane, ma con una ricca storia, radici".