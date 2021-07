PSG, Navas avverte Donnarumma: "Al lavoro con grande entusiasmo per un'altra stagione"

Il portiere Keylor Navas è deciso a non mollare la maglia da titolare del Paris Saint-Germain nonostante l'arrivo di un numero uno come Gianluigi Donnarumma. Con un post sui propri canali social l'esperto costaricano ha voluto lanciare un messaggio al più giovane collega: "Grazi a Dio per un'altra stagione, al lavoro con grande entusiasmo per essere al 100% e fare quello che mi piace".