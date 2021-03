PSG, Pochettino: "Buon primo tempo, non si può sempre dominare dall'inizio alla fine"

Soddisfatto Mauricio Pochettino, tecnico del PSG, dopo la striminzita vittoria sul campo del Bordeaux. Questa l'analisi del tecnico argentino: "Primo tempo dominato e controllato, abbiamo sofferto nella ripresa il ritmo degli avversari. Nonostante questo ho visto una squadra difendersi bene e non accusare cali di tenuta atletica. Dopo una prima frazione in cui abbiamo sempre tenuto il pallone abbiamo lasciato l'iniziativa agli avversari nella ripresa, ma non è sempre possibile avere il controllo della situazione per tutta la durata dell'incontro e non è sinonimo di vittoria assicurata. Contro il Monaco abbiamo tenuto in mano il pallino del gioco per gran parte della partita ma alla fine abbiamo perso. Stasera è successo il contrario ma siamo riusciti a strappare la vittoria".

Soddisfatto delle seconde linee?

"Molto, sia questa sera che a Digione hanno dimostrato di essere importanti per la squadra. Il calcio è un gioco di collettivo, a volte alcuni ragazzi trovano meno spazio ma tutti hanno grande professionalità quando vengono chiamati in causa, come dimostrato stasera. Sono molto orgoglioso di questo".

Sulla situazione in classifica

"Mancano dieci partite, ci sono gli scontri diretti da affrontare e dobbiamo pensare che se le vinciamo tutte saremo campioni. Bisogna essere pazienti per arrivare alla vittoria finale".



Come prosegue il recupero di Neymar?

"Bene, in generale siamo contenti della riabilitazione di tutti gli infortunati. Domani sarà fatta una valutazione su chi potrà essere disponibile per il prossimo impegno in Coppa di Francia".