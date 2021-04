PSG, Pochettino: "Rimaniamo in corsa per il titolo. Siamo pronti per il Bayern"

Mauricio Pochettino, allenatore del Paris Saint-Germain, si è così espresso al termine della gara vinta per 4-1 in casa dello Strasburgo: "Vincere oggi era davvero molto importante, con questi tre punti rimaniamo in corsa per la conquista del titolo di Ligue 1. Dovevamo essere lucidi e abili a finalizzare le occasioni, oggi ce l'abbiamo fatta: è complicato riuscire a gestire i tanti impegni ravvicinati, ma la squadra ha mostrato di essere in grado di farcela".

Su Mbappé: "Per farsi trovare pronto agli impegni che contano, ha bisogno di giocare. E' un professionista, abbiamo uno staff medico che cura le condizioni di tutti i giocatori e oggi abbiamo deciso di tenerlo in campo quasi fino al termine della partita perché c'erano le condizioni per poterlo fare. Ho sbagliato a tenerlo in campo così tanto? La gente può pensare ciò che vuole, nel calcio ognuno è libero di esprimere le proprie opinioni".

Sulla prossima sfida contro il Bayern Monaco: "Siamo pronti ad affrontarli, ci sarà da soffrire ma faremo di tutto per passare il turno".