PSG, Ramos è già un idolo per i tifosi: bagno di folla all'uscita dalla sede del club

Sergio Ramos è già un idolo per i tifosi del PSG. In tanti nel pomeriggio hanno affollato la 'Factory', la sede del Paris Saint-Germain, a Boulogne-Billancourt, dove il difensore spagnolo ha firmato il suo contratto dopo aver sostenuto le visite mediche di rito. Intorno alle 17 l'ex Real Madrid è uscito e si è fermato con i supporters parigini per autografi e foto, in attesa dell'ufficialità prevista a breve.