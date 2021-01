PSG-Real-Barcellona, il triangolo che può infiammare il mercato. I protagonisti? Messi e Mbappe

Il futuro di Kylian Mbappé potrebbe dipendere da Leo Messi. È quanto sostiene Marca a proposito delle due operazioni che potrebbero infiammare le prossime finestre di mercato. Se da un lato non è un mistero che l'argentino piaccia al Paris Saint-Germain, dall'altro il club parigino rischia una dolorosa cessione. È impensabile, infatti, avere in squadra tre stelle con ingaggi esorbitanti; così, qualora arrivi la Pulce, sarà il campione del Mondo a fare le valigie. L'ex Monaco sta quindi prendendo tempo per discutere il rinnovo del suo contratto, aspettando una mossa dal Real Madrid, unica società in grado di soddisfare le sue esigenze.