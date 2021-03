PSV, Ihattaren escluso per motivi disciplinari dalla partita con l'Ajax. Raiola furioso

Mino Raiola è intervenuto ai microfoni di Eindhovens Dagblad attaccando il PSV e il tecnico Roger Schmidt, reo di non aver impiegato nella sfida contro l'Ajax il suo assistito Mohamed Ihattaren per motivi disciplinari: "Quello che è successo non è degno del PSV" ha dichiarato l'agente che apre le porte a un addio del trequartista, considerato uno dei più interessanti prospetti del calcio olandese: "Non posso prevedere il futuro" ha dichiarato Raiola su dove giocherà Ihattaren la prossima stagione. Il giocatore è in scadenza di contratto nel 2022. Schmidt, in merito all'esclusione del giocatore ha dichiarato: "Se tornerà a giocherà ancora per il PSV dipende dalle sue prestazioni e dal suo atteggiamento. Se combatte e gioca come Götze, Madueke, Thomas, Mauro e Gakpo, ha una possibilità. Altrimenti no".