Qual. Qatar 2022, la Serbia soffre ma passa grazie a Mitrovic. Slovenia sconfitta da Cipro

Vittoria sofferta per la Serbia. L'Azerbaigian, dopo il Portogallo, rende la vita complicata anche a Tadic e soci, che si impongono per 2-1 grazie alla doppietta di Mitrovic (l'assist per il secondo gol lo fornisce Milinkovic-Savic) e balzano in testa. Nel Gruppo H importante successo per Cipro, che vince 1-0 in casa contro la Slovenia di Ilicic e vola momentaneamente al secondo posto.

Gruppo A

Azerbaigian-Serbia 1-2: 16' e 81' Mitrovic, 60' rig. Makhmudov (A)

GRUPPO H

Cipro-Slovenia 1-0: 42' Pittas

Classifica Gruppo A

Serbia 7

Portogallo 4

Lussemburgo 3

Azerbaigian 0

Irlanda 0

Classifica Gruppo H

Russia 6

Cipro 4

Croazia 3

Slovenia 3

Slovacchia 2

Malta 1