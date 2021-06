Qualificazioni Qatar 2022, la Siria è la seconda asiatica qualificata al terzo round. I risultati

Nell’arco della giornata odierna si sono giocate anche le partite di Qualificazione ai prossimi Mondiali di Qatar 2022 per quanto riguarda l'Asia (escludendo chiaramente il paese organizzatore). Con un verdetto importante, perché vincendo in casa del Guam la Siria è la seconda nazionale del gruppo asiatico a strappare il pass per il terzo round di qualificazione rassegna iridata, dopo il Giappone. Vince facile l’Australia, mantenendo il suo primato nel gruppo B, con l’Iraq che ha invece approfittato della vittoria dell’Iran col Bahrain per prendersi il primato nel gruppo C. Tutto facile per le capolista Uzbekistan e India nel gruppo D e E, mentre nel gruppo F il Giappone già qualificato ha vita facile col Tagikistan. Nel gruppo G il Vietnam conduce di due lunghezze sugli Emirati Arabi.

Kirghizistan - Mongolia 0-1

Giappone - Tagikistan 4-1

Bangladesh - India 0-2

Guam - Siria 0-3

Iraq - Cambogia 4-1

Nepal - Giordania 0-3

Iran - Bahrain 3-0

Emirati Arabi - Thailandia 3-1

Vietnam - Indonesia 4-0

Cina - Filippine 2-0

Oman - Qatar 0-1

Uzbekistan - Singapore 5-0

Australia - Taipei 5-1