Racing Avellaneda, Schelotto si presenta: "Volevo giocare nel Paese in cui sono nato"

vedi letture

Ezequiel Schelotto riparte dal Racing Avellaneda. El Galgo, che vanta una lunga esperienza in Italia ed è stato persino naturalizzato italiano ha dichiarato: "Ho lasciato l'Argentina giovanissimo, senza aver potuto giocare in Primera Division. Tornare è una sfida e allo stesso tempo, qualcosa che stavo cercando. Dopo l'anno scorso, molto complicato in tutta Europa, con la mia famiglia abbiamo deciso di tornare. Perché volevo essere vicino alla mia famiglia e perché volevo soddisfare la mia voglia di giocare nel Paese in cui sono nato. E quando Racing mi ha mostrato un serio interesse non ho esitato".