Ufficiale Rangers, ufficiale l'addio di Ferguson: "Auguro ogni successo al nuovo tecnico"

Era nell'aria, ora è ufficiale. Arrivato ad accomodarsi sulla panchina dei Rangers Glasgow come allenatore ad interim, per Barry Ferguson è arrivato il momento di salutare e fare spazio ad un nuovo tecnico, vista la naturale scadenza del contratto stabilita per il 30 giugno. Lo ha annunciato lo stesso club scozzese con un comunicato ufficiale.

"TUTTI al Rangers Football Club desiderano esprimere un sentito ringraziamento a Barry Ferguson e al suo staff, con la partita di ieri contro l’Hibernian che ha segnato il loro ultimo incontro alla guida della squadra.

La leggenda del club, Ferguson, ha risposto alla chiamata nel momento del bisogno, lo scorso febbraio, e ha vissuto diversi momenti memorabili durante il suo periodo in panchina, tra cui il raggiungimento dei quarti di finale di UEFA Europa League e una straordinaria vittoria al Parkhead.

Membro della Hall of Fame, Ferguson lascerà ora il suo incarico insieme a Neil McCann, Billy Dodds e Allan McGregor, con la profonda gratitudine e i migliori auguri da parte di tutti a Ibrox per l’impegno dimostrato in questi ultimi mesi", la nota ufficiale dei Rangers.

Barry Ferguson ha voluto lasciare un ultimo messaggio al club e ai tifosi: "Ho già vissuto il mio sogno come giocatore e capitano dei Rangers, e poterlo fare anche come allenatore negli ultimi tre mesi è stato per me un enorme onore. Ci sono stati alti e bassi, ma ho amato questa esperienza e ho dato tutto me stesso in ogni momento. Voglio ringraziare Neil, Billy e Allan, i tre membri dello staff che sono venuti con me, e tutto il resto dello staff che mi ha supportato durante questo periodo. Il sostegno ricevuto da tutti, sia al centro di allenamento che a Ibrox, è stato fenomenale".

E ancora: "Soprattutto, voglio ringraziare i nostri tifosi. Non c’è dubbio che sia stata una stagione difficile, ma il sostegno continuo ricevuto dalla squadra e da me, nonostante tutto, è stato incredibile. Ho sempre detto che, qualunque fosse stato l’esito di questo periodo, sarei rimasto un tifoso fedele del club, e non vedo l’ora di continuare a essere un ambasciatore dei Rangers. Auguro a chiunque sarà il nuovo allenatore ogni successo in questo ruolo".