Real, la protesta furiosa di Ramos contro l'arbitro: "Rigore! Un miracolo non mi sia partito il braccio"

vedi letture

Il Real Madrid, seppur con il brivido, è riuscito a sbarazzarsi dell'Elche nel pomeriggio di oggi, trainato da un super Karim Benzema autore di una doppietta. La gara ha visto il ritorno in campo di Sergio Ramos, capitano dei blancos, che è stato protagonista di un episodio in area Elche per cui ha protestato lungamente contro l'arbitro Figueroa Vazquez. Il numero 4 è infatti andato a contatto con il difensore avversario Marcone, che aggrappandosi ha tirato a terra il capitano del Real Madrid. Per l'arbitro un intervento falloso, ma del difensore del Real ai danni dell'avversario. Il fischio ha scatenato la collera di Ramos, che, nella ricostruzione di Cadena Cope, si è scagliato contro il fischietto: "E' rigore, ca**o! Vai a vedere che non mi aggrappo, vai a vederlo per favore! Mi ha fatto un fallo da rigore chiarissimo, è un miracolo non mi sia partito il braccio. Vallo a vedere, ti chiedo per favore di andarlo a rivedere al VAR. E' un rigore grosso come una casa, è chiarissimo". Nonostante le proteste di Ramos, però, la decisione non è stata cambiata. Poco male per il Real, che ha comunque trovato i tre punti.