Real Madrid, anche se partisse Varane non ci sarebbero entrate in difesa

Nonostante l'addio di Sergio Ramos e la possibile cessione di Raphael Varane, il Real Madrid non interverrà sul mercato per rinforzare la difesa, dopo l'arrivo di David Alaba. Come scrive El Mundo Deportivo, i blancos riaccoglieranno Vallejo di ritorno dal prestito al Granada e daranno fiducia ai due canterani Mario Gila e Victor Chust.