Real Madrid eliminato. Marca attacca: “Ramos e Hazard non meritavano di giocare”

vedi letture

“Ramos e Hazard non meritavano di giocare questa semifinale”. Così il quotidiano spagnolo Marca scrive nella sua prima pagina online dopo la sconfitta del Real Madrid per mano del Chelsea in semifinale di Champions League. “Il Real Madrid è caduto in semifinale in una giornata in cui Zidane non ha brillato e in cui Ramos e Hazard non sono stati all'altezza. - si legge nel pezzo – Zidane aveva fatto un miracolo arrivando in semifinale con quel poco che aveva, rimasto senza Ramos e Varane contro il Liverpool ha giocato con Militao e Nacho e la mossa ha funzionato perfettamente. Ha raggiunto la semifinale anche senza l'apporto di Hazard. Perché ha insistito per metterli questa sera? Ci sono stati altri giocatori come Valverde, Odriozola, Vinicius, Asensio o anche Marcelo che hanno lasciato la vita nelle gare chiave del campionato e dagli ottavi in poi, perché far giocare chi non era in grado di competere?”.