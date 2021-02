Real Madrid, El Chiringuito: "Nessuna possibilità che Sergio Ramos resti"

vedi letture

"Nessuna possibilità che resti". È quanto riportato nel corso della trasmissione El Chiringuito in merito a Sergio Ramos e il Real Madrid. Ricordiamo che il capitano dei blancos è in scadenza di contratto. Dopo il faccia a faccia col direttore generale è stata ribadita la volontà di cambiare aria dopo 16 anni. L'unica domanda da porsi ora è quando uscirà allo scoperto e dove andrà. A seguito delle enormi perdite causate dal Covid-19, il club spagnolo non può offrire la stessa cifra al giocatore e, anzi, ha chiesto un taglio del 10% non accettato da Ramos, che da gennaio è libero di trattare con qualunque altro club. Gran favorito è il Paris Saint-Germain.