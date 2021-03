Real Madrid, in estate possibile l'addio di Varane. Il francese tentato dall'ipotesi United

Potrebbe non essere solo Sergio Ramos, storico capitano, a lasciare il Real Madrid e in particolare il pacchetto difensivo del club campione di Spagna. Stando a quanto ripotato da AS, infatti, non sarebbe da escludere anche un clamoroso addio di Raphael Varane ai Blancos. Il difensore francese, sotto contratto con il Real fino al giugno 2022, starebbe valutando, assieme al club, la possibilità di salutare la capitale spagnola per tentare una nuova avventura. Sul giocatore c’è l’interesse del Manchester United che lo segue oramai da almeno due anni e che non ha mai smesso di sognare il suo acquisto.