Real Madrid, Kroos isolato. Il tedesco è stato a contatto con una persona positiva al Covid

Il Real Madrid rende noto con un comunicato ufficiale Toni Kroos è in isolamento perché è stato a diretto contatto con una persona risultata positiva al COVID-19, anche se tutti i test che sono stati effettuati sul giocatore sono stati negativi. I blancos in queste ultime due partite sono ancora in corsa per poter vincere il titolo e domenica giocheranno a Bilbao contro l'Athletic.