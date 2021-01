Real Madrid, nessuno vuole Isco: il fantasista spinge per l'addio, ma non sono arrivate offerte

Nessuno vuole Isco, o meglio il fantasista classe '92 non è riuscito a portare offerte sul tavolo del Real Madrid in queste prime settimane di mercato. A riportarlo è il portale OK Diario, secondo il quale l'andaluso sarebbe così destinato a concludere la stagione nella capitale spagnola nonostante la sua voglia di rimettersi in gioco e ritrovare quel ruolo da protagonista perso ormai da tempo. Un obiettivo personale che probabilmente Isco dovrà rimandare almeno fino alla prossima estate.