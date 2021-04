Real Madrid, nona semifinale di Champions League nelle ultime undici edizioni della coppa

vedi letture

Con il pareggio di questa sera in casa del Liverpool per il match di ritorno dei quarti di finale di Champions League il Real Madrid è approdato in semifinale in virtù del successo nella gara d’andata per 3-1. Un traguardo, quello delle semifinali, raggiunto dalla formazione di Zinedine Zidane per la nona volta nelle ultime undici edizioni della “coppa dalla grandi orecchie”. Le uniche due eccezioni sono rappresentate dalle ultime due edizioni quando la corsa dei Blancos s’interruppe agli ottavi contro, rispettivamente, Ajax e Manchester City.