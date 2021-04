Real Madrid, oltre ad Hazard si rivede anche Kroos. Zidane: "Valuteremo il rientro"

vedi letture

Non solo Eden Hazard, Zinedine Zidane riabbraccia Toni Kroos. Il centrocampista tedesco è tornato ad allenarsi in gruppo. In merito il tecnico ha così dichiarato: "Sta meglio. Ha avuto una lesione che gli ha impedito di andare in nazionale. Si è allenato oggi con noi e vedremo. Non affretteremo i tempi, considerato che abbiamo ancora tante partite".