Real Madrid, Perez: "Nessuna offerta per Varane. Del suo futuro ne parleremo dopo gli Europei"

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha parlato a El Transistor di Raphaël Varane, in scdenz adi contratto: "Non so cosa succederà. Quando tornerà dagli Europei valuteremo. Gli manca un anno. Non abbiamo ancora parlato con lui. Di acquisti e rinnovi ne parleremo dopo il torneo. Non abbiamo ricevuto offerte per lui. In molti anni con noi si è sempre comportato bene e se vorrà andare via o se vorrà restare ce lo dirà".