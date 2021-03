Real Madrid, poco spazio per Marcelo. Beckham in pressing per portarlo all'Inter Miami

L’Inter Miami di David Beckham continua a guardare il mercato europeo per rinforzare la propria squadra. In particolare il club statunitense avrebbe messo gli occhi su un giocatore che sta trovando poco spazio al Real Madrid, appena dieci presenze stagionali in tutte le competizioni, come il terzino Marcelo. Il brasiliano è in scadenza nel 2022 con il club spagnolo, ma il poco spazio trovato in questa stagione starebbe spingendolo a dire addio in maniera anticipata con Beckham, come riporta France Football, che sarebbe in pressing per portarlo in MLS e aggiungere un’altra stella, dopo Gonzalo Higuain e Blaise Matuidi, alla sua squadra.