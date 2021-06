Real Madrid, proposta di rinnovo per Sergio Ramos ma potrebbe partire Varane

Situazione delicata in casa Real Madrid. Con l'arrivo in panchina di Carlo Ancelotti, potremmo assistere ad alcuni cambiamenti anche nella rosa delle Merengues. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di AS, Sergio Ramos - giocatore in scadenza di contratto - avrebbe ricevuto una proposta di rinnovo di contratto dal club che ha paura di perdere in questo mercato anche Raphael Varane.