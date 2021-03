Real Madrid, rischia di sfumare l'obiettivo Pau Torres: United e City sul centrale del Villarreal

Potrebbe esserci la Premier League nel futuro di Pau Torres: secondo il Mundo Deportivo, si starebbe profilando un derby di mercato tra Manchester United e City per strappare il sì del difensore del Villarreal, con i Red Devils in leggero vantaggio rispetto ai cugini. Una notizia che avrebbe turbato non poco Florentino Pérez, che aveva individuato nel classe '97 l'erede ideale di Sergio Ramos in caso di addio a fine stagione del capitano del Real Madrid. Rischia dunque di sfumare un obiettivo di mercato primario per le Merengues, che per lui avevano già abbozzato un contratto fino al 2024, con clausola rescissoria da 65 milioni di euro.