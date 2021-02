Real Madrid, Zidane: "Vittoria importante, ora pensiamo solo a noi stessi"

Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, ha commentato la vittoria ottenuta in casa del Valladolid: "Non è stata una partita semplice, ormai non ci sono più partite facili. La vittoria è fondamentale e sono felice di non aver subito gol. Siamo a 4 vittorie di fila, dobbiamo continuare così senza guardare troppo ai risultati delle altre squadre. Abbiamo tanti assenti per infortunio, non so quando torneranno. Casemiro? Tutti conosciamo il suo valore e quanto sia utile per noi in mezzo al campo".