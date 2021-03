Real, Marcelo sorridente in spiaggia a Valencia: ha violato le norme sugli spostamenti in Spagna?

Il madridista Marcelo ha pubblicato in giornata sul proprio profilo di Instagram una fotografia che lo ritrae in compagnia della moglie e dei due figli. Nulla di strano, verrebbe da dire, considerando che Zidane ha concesso a tutta la rosa una giornata di riposo prima della ripresa degli allenamenti, fissata per domani. Peccato che, come suggerisce Marca, l'immagine diffusa dal brasiliano abbia fatto emergere il sospetto che l'esterno del Real abbia violato le norme riguardanti gli spostamenti che vigono in diverse comunità spagnole, compresa quella madrilena. Un episodio che, in attesa di essere chiarito, rischia di non giovare alla reputazione del classe '88.