"Real o Liverpool? Non fa differenza" Rivedi Tuchel sulle rivali del Chelsea

"Real o Liverpool? Non fa differenza" Tuchel sulle rivali del Chelsea

Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, ha commentato la qualificazione dei blues in semifinale di Champions League dopo aver eliminato il Porto: "Siamo in semifinale, questo è importante. Purtroppo non siamo riusciti a segnare, partita combattuta fino alla fine. Chi vogliamo affrontare in semifinale tra Real Madrid e Liverpool? Non m'interessa, sono felice di poter guardare la partita senza ansia. Penso che sia una partita ancora apertissima perché giocare ad Anfield è molto difficile. Tutto può accadere, per noi non ci sono preferenze".