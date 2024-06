Ufficiale Real Saragoza, rinforzo tra i pali: dal Levante arriva il classe '96 Joan Femenías

vedi letture

Si muove sul fronte acquisti il Real Saragoza, assicurandosi dal Levante le prestazioni del portiere Joan Femenías. Di seguito il comunicato ufficiale: "Il Real Saragoza ha raggiunto un accordo di principio in attesa della visita medica con il portiere Joan Femenías Del Salto per il suo inserimento nel nostro club a partire dal prossimo 1 luglio e per le prossime due stagioni.

Il 27enne portiere di Manacos ha una lunga carriera in Seconda Divisione dopo essersi distinto per il Villarreal 'B', passando al Fuenlabrada nella stagione 2019/20 e al Real Oviedo nel 2020, accumulando 83 partite da titolare in due stagioni con la squadra dell'Oviedo.

Nel 2022 firma con il Levante, esordendo a fine stagione nelle partite dei Play-Off per la promozione in Prima Divisione . Nella stagione 2023/24, il Femenías ha giocato 10 partite con la squadra levantina, unendosi al Saragoza dal 1° luglio.

Joan Femenías porterà esperienza e impegno alla rosa del Real Zaragoza per raggiungere gli obiettivi fissati dal club per la stagione 2024/25".