Real Sociedad, stop per Oyarzabal. Problemi al tendine del ginocchio, Man United a rischio

Infortunio per Mikel Oyarzabal, stella della Real Sociedad. L'esterno offensivo ha riportato un problema al tendine del ginocchio della gamba destra nel corso dell'allenamento. Non ci sarà per il prossimo incontro di Liga contro il Getafe ed è a serio dubbio per la sfida di Europa League contro il Manchester United, in programma giovedì 18 febbraio sul neutro di Torino, a seguito delle restrizioni imposte dal governo spagnolo a voli e sbarchi dal Regno Unito.