Real, Varane in bilico. Se dovesse partire, pronto l'assalto al Leicester per Fofana

Il Real Madrid potrebbe investire per rinforzare il reparto difensivo, già orfano di Sergio Ramos e che potrebbe perdere anche Raphael Varane, il cui contratto è in scadenza nel 2022. Il club spagnolo, riporta il Daily Mirror, starebbe preparando un'offerta da per Wesley Fofana, difensore in forza al Leicester autore di una grandissima stagione in Premier League e obiettivo in passato del Milan.