Ufficiale Rescissione consensuale con Haiti, Migné diventa nuovo ct del Gabon. Già in missione

Da Haiti alla panchina del Gabon, Sebastian Migné cambia aria e riparte dopo il Mondiale: il ct francese dovrà qualificare Aubameyang e compagni alla prossima Coppa d'Africa

Il nuovo commissario tecnico della nazionale del Gabon è Sébastien Migné. Lasciata la carica di ct della nazionale haitiana, la Federcalcio gabonese ha reso nota la nomina del tecnico francese di 53 anni, al termine del Mondiale 2026 nel girone con Brasile, Scozia e Marocco. Poi ha rescisso il proprio contratto di comune accordo, prima di subentrare a Thierry Mouyouma alla guida delle Pantere. Ora avrà il gravoso compito di qualificare la nazionale di Aubameyang alla prossima Coppa d'Africa, che si svolgerà in Tanzania, Uganda e Kenya.

Il comunicato ufficiale

"Sébastien Migné si è appena separato ufficialmente, di comune accordo e in modo amichevole, da Haiti all'indomani della Coppa del Mondo.

È per rispettare le clausole contrattuali tra il suo nuovo commissario tecnico e il suo ex datore di lavoro che la FEGAFOOT ha inizialmente voluto rinviare l'ufficializzazione di questa nomina.

Ma il tecnico francese ha rapidamente ricevuto la sua lettera di svincolo e concluso gli ultimi dettagli delle trattative con la Federazione Gabonese di Calcio. Per questo motivo, in assenza del commissario tecnico, attualmente impegnato a definire la lista del proprio staff tecnico, che dovrebbe peraltro co-condurre una conferenza stampa oggi insieme al Presidente della FEGAFOOT, sarà Pierre Plain Mounguengui a presentarsi davanti alla stampa questo pomeriggio alle ore 16 presso la sede della FEGAFOOT, situata a Owendo, per illustrare i dettagli di questa scelta.

Sébastien Migné arriva fresco fresco dall'ultima Coppa del Mondo con Haiti. Il tecnico 54enne conosce perfettamente il continente africano. Nelle vesti di allenatore, ha lavorato all'ombra di Jean Pierre Papin e Claude Le Roy a Strasburgo, Lens, Oman, RD Congo, Congo, Togo. Si è affermato in maniera autonoma nel 2017, con un ritorno alla guida dei Diables Rouges in qualità di allenatore titolare. Ha lavorato in Kenya e in Guinea Equatoriale, passando per il Camerun, prima di approdare ad Haiti, dove è stato commissario tecnico dal marzo 2024".