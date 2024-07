Ufficiale Ricordate Landreau? L'ex portiere entra nella Federcalcio francese: ecco il suo ruolo

Ricordate Mickael Landreau? Leggenda del calcio francese, dove ha trascorso praticamente tutta la sua carriera, compresa un'esperienza al Paris Saint-Germain, è ancora oggi il portiere con il numero più alto di clean sheet in Ligue 1. Dopo aver appeso i guantoni al chiodo, l'ex estremo difensore ha intrapreso la carriera da allenatore, senza grosso successo, ma adesso ha deciso di cambiare completamente ruolo.

La FFF, ossia la Federcalcio francese, ha annunciato la sua nomina come consulente sportivo per la preparazione tattica e tecnica degli arbitri della Ligue 1. Questo il comunicato della Federazione: “Philippe Diallo, presidente della Federcalcio francese, ha nominato Amaury Delerue manager-istruttore degli arbitri della Ligue 1 e Mickaël Landreau consulente sportivo per la preparazione tattica e tecnica degli arbitri della Ligue 1.

La nomina di Amaury Delerue avviene dopo la sua audizione mediante selezione comitato composto da Pascal Parent ed Eric Borghini, responsabili dell'arbitraggio nel comitato esecutivo della FFF, Antony Gautier, designatore arbitrale,, Jean-Pierre Caillot, presidente dello Stade de Reims e del Collegio della Ligue 1, e Marc Keller, presidente dell'RC Strasburgo, membro del FFF Comex.

Amaury Delerue, 47 anni, è un ex arbitro internazionale che ha diretto 172 partite di Ligue 1 dal 2012 al 2022 e la finale della Coupe de France del 2020. Ha concluso la sua carriera arbitrale a maggio 2022. Sarà responsabile della prestazione, della gestione, della formazione e monitoraggio tecnico degli arbitri della Ligue 1.

Sarà assistito da Mickaël Landreau. L'ex portiere della Nazionale (11 presenze), detentore del record di presenze in Ligue 1 (617), 45 anni, sarà il consulente sportivo per la preparazione tattica e tecnica degli arbitri della Ligue 1. Avrà anche il ruolo di portavoce intervenire pubblicamente quando necessario. Amaury Delerue e Mickaël Landreau occuperanno i loro posti all'interno del dipartimento arbitrale, sotto la responsabilità di Antony Gautier, che continuerà a coordinare l'arbitraggio delle competizioni professionistiche maschili