Ufficiale Rinforzo in attacco per il St. Pauli: dal Friburgo arriva l'ala Noah Weisshaupt

vedi letture

Noah Weisshaupt si trasferisce dal Friburgo al St. Pauli. L'ala sinistra classe 2001 cambia squadra, ma non campionato. Di seguito l'annuncio del St. Pauli: "Ben fatto Noah! Prendiamo in prestito Noah Weisshaupt. Il giocatore arriva dal Friburgo a Millerntor. Il 23enne ha giocato 55 partite di Bundesliga e 9 di Coppa DFB per il Friburgo- È anche apparso in 14 partite di Europa League. Per la DFB, è stato utilizzato nelle squadre U18, U20 e U21 in totale 11 volte.

Il capo sportivo Andreas Bornemann: "Con l'impegno creiamo ulteriori opportunità per il nostro gioco nelle posizioni dell'ala offensiva e sarà quindi più difficile fare i conti in futuro. Noah è molto ben allenato nel calcio e porta con sé la flessibilità per poter giocare da entrambe le parti, oltre alle sue dinamiche. Ha molta esperienza a livello di Bundesliga, quindi siamo convinti che avrà un buon ruolo per noi".