Ufficiale Rivoluzione al Lens: in attesa del tecnico Still, annunciato il nuovo direttore generale

vedi letture

Sarà un estate di grandi cambiamenti al Lens. Nei giorni scorsi è stato annunciato l'addio di Frank Haise, presto dovrebbe arrivare anche l'ufficialità del suo successore, Will Still, dopo aver trovato un accordo recentemente. Intanto arriva una nuova figura nel comparto dirigenziale. L'ex direttore sportivo del Metz, Arnaud Pouille, è il nuovo direttore generale del club francese. Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dal Lens:

“Dopo la riunione del Consiglio di amministrazione di sabato 1 giugno, il Racing Club de Lens annuncia cambiamenti nella sua governance. Manager esperto, con un raro profilo come costruttore, Pierre Dréossi si unisce al Racing come Direttore Generale. Dopo una ricca carriera da giocatore professionista (più di 450 partite al suo attivo in Division 1), il nativo di Roubaix si è distinto nelle funzioni esecutive che ha ricoperto per quasi 30 anni. Uomo fondamentale dello Stade Rennais FC per undici stagioni (2002-2013), club di cui è stato soprattutto Direttore Generale, Pierre Dréossi ha ricoperto incarichi dirigenziali al Paris FC (Direttore Generale) e recentemente all'FC Metz (Direttore sportivo)".