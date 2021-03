Ruben Neves: "Ronaldo non deve scusarsi, è un capitano esemplare. Eravamo tutti frustrati"

Ruben Neves ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Lussemburgo. Il centrocampista del Wolverhampton ha risposto a una domanda sul gesto plateale di Cristiano Ronaldo, che ha scagliato a terra la fascia da capitano dopo il gol fantasma contro la Serbia: "Non si è scusato e non deve farlo. È un capitano esemplare per tutti. Abbiamo tutti avvertito la stessa frustrazione che ha provato in quel momento, è stato un momento difficile. Conosciamo molto bene Ronaldo e sappiamo cosa può darci. ogni giorno".