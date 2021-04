S. Ramos di nuovo ai box: "Fa male non poter aiutare il Real ora che ci giochiamo la stagione"

vedi letture

Capitan Sergio Ramos, costretto a fermarsi ancora dopo essere appena rientrato da un lungo infortunio, ha spiegato così il suo nuovo problema fisico: "Ho avuto delle settimane piuttosto dure, un intervento è sempre un intervento. Negli ultimi giorni mi stavo trovando sempre meglio, ma nel calcio così come nella vita esiste anche la sfortuna. Ho sentito un fastidio al gemello sinistro mentre mi allenavo e gli esami hanno confermato che ho una lesione muscolare. Se c'è qualcosa che mi fa male è non poter aiutare la mia squadra in queste partite fondamentali in cui ci giocheremo la stagione e restituirvi in campo il sostegno che mi date. L'unica cosa che posso fare è lavorare duro e supportare il Real con lo spirito", ha scritto su Instagram il leader difensivo del Real Madrid.