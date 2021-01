Sheffield United, Wilder: "Il secondo e terzo gol li abbiamo regalati a centrocampo"

Lo Sheffield United non è riuscito a dare continuità alla vittoria di martedì contro il Newcastle, arrendendosi ad un Tottenham più cinico e qualitativamente superiore. Al termine della gara il tecnico Chris Wilder ha commentato la prestazione a Match of the Day:

"La settimana è stata buona ma non è andata altrettanto bene questo pomeriggio. Volevamo portare il finale di martedì nella gara di oggi, ma ci siamo trovati in svantaggio dopo quattro minuti, su calcio piazzato. Non importa quale sia il livello, una squadra vorrebbe sempre mettersi in una buona posizione per condurre la gara e crescere con il passare dei minuti, ma non l'abbiamo fatto. Loro hanno segnato un gol favoloso, un paio delle loro azioni sono state brillanti e questa è la chiave, con i giocatori che hanno possono trovare quei gol e noi no."

Sulle occasioni concesse al Tottenham:

"Abbiamo ceduto il possesso palla, facevamo densità intorno alla palla e avremmo dovuto giocare meglio in quelle occasioni. Un calcio da fermo è prevenibile, il secondo e terzo gol li abbiamo regalati a centrocampo. Quando regali palloni a giocatori di quel livello, o tengono palla per 25 minuti, o finisce subito in fondo alla rete. Dobbiamo essere sempre vicini alla perfezione in termini di prestazione, quando fai quegli errori vieni punito, lo abbiamo fatto e siamo stati puniti".