Siviglia, Lopetegui: "Non guardiamoci alle spalle. Pensiamo solo alla prossima partita"

Il tecnico del Siviglia Jules Lopetegui ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del recupero di campionato contro l'Elche: "Mi aspetto una partita difficile contro un avversario che ci renderà le cose difficili, come ha fatto di recente. Nella partita contro il Real Madrid ha anche avuto la possibilità di vincere. Ora siamo di nuovo concentrati al massimo per affrontare Elche e per fare bene. Non guardiamo indietro, guardiamo a ciò che sta succedendo ora. La cosa più importante arriva adesso, ovvero la prossima partita".