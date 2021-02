Siviglia, per Ocampos si teme un lungo stop. L'argentino in lacrime dopo un duro colpo alla caviglia

Se il Siviglia si gode la vittoria contro il Getafe e sorride per la prima volta in Liga del Papu Gomez, per il club andaluso queste sono anche ore di preoccupazione per Lucas Ocampos, uscito malconcio dalla partita contro la squadra di Bordalas. L'ex Milan e Genoa infatti, è uscito in lacrime intorno all'ora di gioco dopo aver subito un colpo durissimo alla caviglia. L'argentino è stato subito trasportato in ospedale, dove nelle prossime ore effettuerà tutti i controlli del caso. La sensazione è che l'ex Milan possa dover restare fermo per un lungo periodo. Intanto, sui suoi canali social, il club andaluso ha voluto esprimere tutta la sua vicinanza al classe '94.