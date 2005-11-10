Slovan Bratislava-Stoccarda, le formazioni ufficiali della sfida di Champions League
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Ivan Cardia
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Oggi alle 20:03Calcio estero
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14.10.2026 20:03Calcio estero
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Trasferta bielorussa per lo Stoccarda, stasera in casa dello Slovan Bratislava. Di seguito le formazioni ufficiali della partita, valida per la seconda giornata della League Phase di Champions League.
Slovan Bratislava (4-2-3-1): Takáč; Blackman, Bajrić, Marković, Sandro Cruz; Mustafić, Pokorný; Barseghyan, Martínez, Suleiman Camara; Šporar. Allenatore: Yaya Touré.
Stoccarda (4-2-3-1): Bredlow; Hendriks, Chabot, Jeltsch, Vagnoman; Stiller, Prömel; Führich, Undav, El Khannouss; Pejčinović. Allenatore: Sebastian Hoeness.
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