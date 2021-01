Southampton, Hasenhüttl: "Orgoglioso della mia squadra, serviva la partita perfetta"

Inizia con un successo di misura sulla capolista Liverpool il 2021 del Southampton. Comprensibilmente soddisfatto al termine del match il manager dei Saints Ralph Hasenhüttl, commosso per il grande risultato ottenuto: "Avevo le lacrime agli occhi, anche a causa del vento. Vedere i nostri ragazzi combattere e dare tutto ciò che hanno, mi rende davvero orgoglioso. Per battere il Liverpool serviva la partita perfetta e penso che l'abbiamo fatta, è stata una gara intensa, la mia voce è quasi andata via. La squadra ha creduto in quello che stava facendo. È stata una serata perfetta."