Spagna, convocato Joan Garcia. Raya: "Il Barça non sarebbe dov'è senza di lui"

In occasione di questa tornata delle Nazionali, il portiere Joan Garcia è stato convocato per la prima volta dal ct della Spagna Luis De la Fuente. Una possibile "minaccia", dunque, per gli altri due numeri uno nel giro della Nazionale ovvero David Raya e Unai Simon. Porpio il portiere dell'Arsenal, però, ha parlato bene del collega in un'intervista a TV3: "Joan Garcia è ad un livello molto alto".

Addirittura, Raya dà a Garcia una discreta parte dei meriti dell'ottima stagione disputata fin qui dal Barcellona: "Il Barça non sarebbe dove si trova senza di lui. È un bravo ragazzo, il che è importante, ed è un portiere fantastico. Se il commissario tecnico della nazionale decide che deve giocare, lo sosterremo fin dall'inizio".