Barcellona, Garcia protagonista nel derby con l'Espanyol. Flick: "È tra i portieri top al mondo"

Inizia con una vittoria per 0-2 nel derby con l’Espanyol il 2026 del Barcellona, che così facendo mette pressione al Real Madrid portandosi momentaneamente a +7. Una vittoria che ha fatto felice il tecnico Hansi Flick, che ha parlato così dopo il match: “Sono contento dei tre punti. Assolutamente. Ci sono cose che devono cambiare, ma sono felice. L'Espanyol ha giocato una partita fantastica. È stato un derby con una grande atmosfera. Non meritavamo il vantaggio, ma la qualità che abbiamo mostrato dopo le sostituzioni è stata importante. Sono contento per Joan García: è uno dei migliori portieri al mondo. I giocatori entrati dalla panchina hanno dimostrato la loro qualità”.

Ancora su Joan Garcia: “È stato fantastico. Credo che non dimenticherà mai quello che ha vissuto qui e la fiducia che gli ha dato Manolo Gonzalez (tecnico dell’Espanyol, ndr). Ora è con noi e ha fatto una prestazione incredibile. Sta facendo una grande stagione e oggi (ieri, ndr) è stato uno dei giocatori chiave della vittoria. Sono felice di averlo con noi”.

Sull’imminente Supercoppa e sull’importanza della vittoria: “Questa vittoria ci dà ancora più fiducia. Speriamo che vada bene. Oggi tanta gente aspettava con ansia la partita. So quanto sia importante vincere il derby e siamo contenti di aver fatto felici i tifosi. Loro hanno fatto una gran gara, sono in salute e stanno facendo un ottimo campionato”.