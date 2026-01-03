LaLiga, Joan Garcia MVP contro il suo Espanyol: 2-0 del Barça nel derby, 1° posto consolidato
Il Barcellona si aggiudica il derby contro l’Espanyol con un 2-0 in un RCDE Stadium traboccante d'astio nei confronti del grande ex della serata, Joan García ora dagli arci rivali blaugrana. E proprio l'estremo difensore spagnolo ha risposto a tono, sul campo, vincendo il premio di MVP con una serie di parate spettacolari per tenere blindata la porta della banda di Flick.
Mentre Dani Olmo e Lewandowski, entrati dalla panchina, hanno svoltato la partita e segnato i gol che hanno regalato tre punti per la fuga del Barcellona in vetta: +7 sul Real Madrid primo inseguitore. La squadra di Hansi Flick consolida la sua leadership.
Il programma della 18^ giornata de LaLiga
Venerdì 2 giugno
Rayo Vallecano - Getafe 1-1
Sabato 3 giugno
Celta Vigo - Valencia 4-1
Osasuna - Athletic Club 1-1
Elche - Villarreal 1-3
Espanyol - Barcellona 0-2
Domenica 4 gennaio
Siviglia - Levante ore 14:00
Real Madrid - Real Betis ore 16:15
Alaves - Real Oviedo ore 18:30
Maiorca - Girona ore 18:30
Real Sociedad - Atletico Madrid 21:00
La classifica de LaLiga
1. Barcellona – 49 punti (19)
2. Real Madrid – 42 punti (18)
3. Villarreal – 38 punti (17)
4. Atletico Madrid – 37 punti (18)
5. Espanyol – 33 punti (18)
6. Betis – 28 punti (17)
7. Celta Vigo – 26 punti (18)
8. Athletic Bilbao – 24 punti (19)
9. Elche – 22 punti (18)
10. Getafe – 21 punti (18)
11. Siviglia – 20 punti (17)
12. Rayo Vallecano – 19 punti (18)
13. Osasuna – 19 punti (18)
14. Mallorca – 18 punti (17)
15. Alavés – 18 punti (17)
16. Real Sociedad – 17 punti (17)
17. Valencia – 16 punti (17)
18. Girona – 15 punti (17)
19. Real Oviedo – 11 punti (17)
20. Levante – 10 punti (16)
