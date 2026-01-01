Garcia applaude la chiusura di Araujo ma si trascina la palla fuori: corner regalato all'Albacete

Il Barcellona conquista il pass per i quarti di Copa del Rey superando l’Albacete per 2-1, ma la serata è stata tutt’altro che tranquilla. I blaugrana hanno portato a casa il risultato senza però dare l’impressione di avere il match sempre sotto controllo, rischiando più del previsto contro una squadra militante in Segunda División.

Dopo l’impresa contro il Real Madrid nel turno precedente, il cammino dell’Albacete si è fermato davanti ai catalani, trascinati dai gol di Lamine Yamal e Ronald Araujo. Nel finale, però, gli ospiti hanno trovato la rete che ha riaperto la partita, costringendo il Barça a un finale in apnea. Ferran Torres aveva anche trovato il possibile tris, ma l’azione è stata annullata per posizione di fuorigioco. La squadra di Hansi Flick ha sofferto soprattutto nella parte conclusiva dell’incontro, ma già nel primo tempo aveva dato segnali di nervosismo. Emblematico l’episodio che ha visto protagonista Joan Garcia, autore di una clamorosa ingenuità. Su un’azione apparentemente innocua, il portiere ha regalato un calcio d’angolo evitabile agli avversari.

Tutto nasce da un intervento provvidenziale di Araujo, tornato titolare dopo novembre, che ha fermato in extremis Antonio Puertas, lanciato verso la porta. Nel voler applaudire il compagno per la chiusura difensiva, Garcia ha però perso la concentrazione e, con il pallone ancora tra le mani, ha oltrepassato la linea di fondo, concedendo un corner assurdo all’Albacete.

Un errore grottesco che, fortunatamente per il Barça, non ha avuto conseguenze sul risultato. In quel momento la partita era ancora sull’1-0 e l’episodio avrebbe potuto cambiare l’inerzia del match.