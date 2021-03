Spagna, da 16 anni sempre in gol nelle qualificazioni: sono 36 partite consecutive

Nonostante il pareggio interno contro la Grecia lasci l’amaro in bocca, in casa Spagna c’è qualche motivo per sorridere. La squadra iberica infatti ha portato a 36 le gare consecutive nelle qualificazioni ai Mondiali in cui è riuscita a segnare almeno una rete (in totale sono 96). L’ultima volta in cui la Spagna è rimasta a secco risale al marzo del 2005 quando a Belgrado pareggiò per 0-0 con la Serbia.

36 - The Spanish National Team have scored in each of their last 36 World Cup Qualifiers games (96 goals), their best run in this competition. The last time they went without scoring was against Serbia in March 2005 (goalless draw in Belgrado). Accurate. pic.twitter.com/4M4pqDqTbw

— OptaJose (@OptaJose) March 25, 2021