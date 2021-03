Spagna, Morata non basta con la Grecia: "Ogni squadra che sa difendere bene ti mette nei guai"

Alvaro Morata segna per la Spagna, ma non basta alla Roja che viene bloccata dalla Grecia. Ecco le sue parole a caldo: "Sapevamo che partita avrebbero giocato. Ogni squadra che sa difendere bene ti mette nei guai. Dobbiamo continuare a lavorare. Non è la prima volta e non sarà l'ultima che troveremo un avversario così. La Georgia è un rivale che gioca in modo simile. Dobbiamo abituarci ai momenti difficili e andare avanti".