Spagna U21, Puado: "Volevamo vincere, l'Italia si è chiusa bene"

Le parole di Puado dopo Spagna-Italia 0-0.

L'attaccante della Spagna Under 21 Javi Puado ha rilasciato alcune dichiarazioni - riportate da Marca.com - dopo lo 0-0 contro l'Italia: "Volevamo la vittoria, che era la cosa più importante. Sono soddisfatto sia per la mia prova che per quella della squadra, ma è un peccato non aver vinto perché così avremmo conquistato il passaggio del turno. Era una partita difficile e loro si sono chiusi in difesa, fermando diverse azioni e dimostrando di stare bene. Abbiamo provato in tutti i modi, ma il pallone non è riuscito a entrare. Speriamo che contro la Repubblica Ceca si possa arrivare ai quarti di finale ".